31. August 2018, 19:02 Uhr Brief an Innenminister Schiwy kritisiert Ankerzentren

Sozialreferentin vermisst Information durch Freistaat

Von Thomas Anlauf

Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy übt scharfe Kritik an den sogenannten Ankerzentren für Flüchtlinge. "Das Sozialreferat hält das Vorgehen der Staatsregierung für grundsätzlich falsch und viel zu überstürzt", schreibt Schiwy (SPD) in einem Brief an Innenminister Joachim Herrmann (CSU). "Die Einführung der Ankerzentren isoliert die Betroffenen und wird damit der Verantwortung des Freistaats für die Geflüchteten in dieser Form nicht gerecht", heißt es in dem Schreiben, das am Freitag vom Münchner Rathaus veröffentlicht wurde.

Das Sozialreferat fühlt sich offenbar von der Staatsregierung völlig desinformiert. So sei derzeit völlig unklar, wie künftig die Verteilung und Unterbringung der Asylbewerber ablaufen soll. So habe es "der Freistaat unterlassen, die Landeshauptstadt München mit den notwendigen Informationen darüber zu versorgen, wie die künftigen Prozesse aussehen werden" und welche Auswirkungen dies für die betroffenen Kommunen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Flüchtlingshelfer "und nicht zuletzt die Asylsuchenden selbst haben wird".

Ziel der sieben im August eröffneten Ankerzentren in Bayern ist es, Asylbewerber schneller abzuschieben, die kein Bleiberecht haben, auch Bewerber mit Bleibeperspektive sollen jedoch in den Zentren untergebracht werden. "Anker" steht als Akronym für "Ankunft", "kommunale Verteilung", "Entscheidung" und "Rückführung". Das Sozialreferat ist eigenen Angaben zufolge bislang von der Regierung nicht informiert worden, wie und wann künftig Asylbewerber im Ankerzentrum Manching bei Ingolstadt und im Ankunftszentrum München betreut und gegebenenfalls weitervermittelt werden.

Schiwy befürchtet, dass die Ankerzentren "eine drastische Veränderung des bisherigen Systems der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden" bedeuten und für München "massive organisatorische und finanzielle Auswirkungen" haben könnten. Denn bislang ist unklar, welche Betreuungseinrichtungen in München weiter gebraucht und wie viele Unterkünfte in der Stadt bereitgestellt werden müssen.