Alles kommt irgendwann wieder, in der Mode, in der Musik, im Weißen Haus. Im Kino sowieso, da werden Geschichten oft so lange weitererzählt, bis sie irgendwann wirklich keiner mehr sehen mag. So weit ist es mit Bridget Jones hoffentlich noch nicht: Die von der britischen Autorin Helen Fielding in den Neunzigerjahren erfundene Dauer-Single-Frau kehrt ein knappes Vierteljahrhundert nach ihrem ersten Kinoabenteuer auf die große Leinwand zurück.