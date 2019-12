Die sechste Zündelei war dann eine zu viel: Nach mehreren Brandstiftungen an Mülltonnen und Containern im Münchner Stadtteil Freimann sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Jugendliche festgenommen worden. Die 15 und 14 Jahre alten Teenager wurden auf frischer Tat geschnappt, nachdem sie einen Altpapiercontainer angezündet hatten, wie die Polizei mitteilte. In der vergangenen Woche sollen sie insgesamt fünf Brandstiftungen an Containern und Mülltonnen begangen haben. Beide Verdächtige räumten die Taten der Polizei zufolge ein. Sie seien ihren Eltern übergeben worden.