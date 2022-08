Im Streit um einen Parkplatz hat ein 49 Jahre alter Giesinger mit einem Brecheisen fast alle Scheiben am Auto seines Kontrahenten zertrümmert. Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen in der Arminiusstraße. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann zuvor einen Eimer als Platzhalter auf einem Parkplatz abgestellt, den ein 61-Jähriger mit seinem Skoda ansteuerte.

Die beiden Männer tauschten zunächst verbale Unfreundlichkeiten aus, dann stieg der ältere aus, räumte den Eimer zur Seite und parkte ein. Das erboste den Jüngeren so sehr, dass er kurz darauf mit einer Brechstange in der Hand zurückkam und in Abwesenheit des Fahrers sämtliche Seitenfenster sowie die Heckscheibe des Autos zertrümmerte. Der Schaden beträgt mindestens 1500 Euro. Anwohnerinnen beobachten den Wüterich und riefen die Polizei. Die Beamten stellten das Tatwerkzeug sicher.