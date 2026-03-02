Zum Hauptinhalt springen

Mastektomie mit 26„Ich will leben“

Lesezeit: 8 Min.

Hannah wird sich einer Mastektomie unterziehen. „Ich habe einen sehr großen Kinderwunsch“, sagt sie, „der Gedanke, dass ich ohne Brüste nicht stillen werde, macht mich sehr traurig.“ (Symbolfoto)
Hannah wird sich einer Mastektomie unterziehen. „Ich habe einen sehr großen Kinderwunsch“, sagt sie, „der Gedanke, dass ich ohne Brüste nicht stillen werde, macht mich sehr traurig.“ (Symbolfoto) (Foto: Boy_Anupong/Getty Images)

Vor sechs Jahren starb Hannahs Mutter an Brustkrebs. Heute ist sie 26 Jahre alt und wird sich beide Brüste entfernen lassen. Eine Geschichte über Abschied, Weiblichkeit und die stille Entscheidung, weiterleben zu wollen.

Von Veronika Tieschky

„Ich dachte immer, dass ich sterben würde, wenn meine Mutter stirbt. Dass mein Körper ohne sie nicht weiterleben kann.“ Hannah sagt diesen Satz ruhig. Gar nicht dramatisch und auch nicht pathetisch. Eher so, als hätte sie lange gebraucht, um ihn überhaupt aussprechen zu können.

