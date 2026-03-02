„Ich dachte immer, dass ich sterben würde, wenn meine Mutter stirbt. Dass mein Körper ohne sie nicht weiterleben kann.“ Hannah sagt diesen Satz ruhig. Gar nicht dramatisch und auch nicht pathetisch. Eher so, als hätte sie lange gebraucht, um ihn überhaupt aussprechen zu können.
Mastektomie mit 26„Ich will leben“
Vor sechs Jahren starb Hannahs Mutter an Brustkrebs. Heute ist sie 26 Jahre alt und wird sich beide Brüste entfernen lassen. Eine Geschichte über Abschied, Weiblichkeit und die stille Entscheidung, weiterleben zu wollen.
Von Veronika Tieschky
