Interview von Sabine Buchwald

Bald beginnt die Hochzeit der Hochzeiten. Alexandra Lederer, ausgebildete Make-up-Artistin mit einem Bachelor in BWL, hat sich auf das Styling von Bräuten spezialisiert. Das heißt, sie schminkt sie und kümmert sich um die Frisur, wenn gewünscht, auch um das Aussehen der beteiligten Freundinnen. 2022 hat Lederer den „Wedding Award Germany“ in der Kategorie Brautstyling gewonnen. In diesem Jahr sitzt sie selbst in der Jury dieses Wettbewerbs. Die 31-Jährige empfiehlt, sich schon ein Jahr vor dem Hochzeitstermin in ihrer Branche umzuschauen. Eigentlich lehnt sie die Tendenz zu immer früheren Buchungen von Locations, Caterern und Stylisten ab. Weil sie nicht so weit im Voraus ihr Jahr verplanen möchte, hat sie beschlossen, Termine in der Regel erst sechs Monate im Vorhinein zu vergeben. „Ich ziehe dadurch wohl Frauen an, die etwas entspannter auf das Ereignis schauen“, sagt Lederer. Sie selbst, lange geglättete Haare, weiter Pullover, wirkt beim Gespräch in ihrem Studio in Dachau sehr ausgeglichen und selbstbewusst, ist kaum geschminkt. Auf einem großen Spiegeltisch lagern Taschen mit vielen Pinsel, Tiegel und Produktflaschen, mit denen sie zu ihren Terminen anreist. In wenigen Wochen erwartet Lederer ihr erstes Kind. Sie ist sich sicher: „Mein Job lässt sich gut mit einem Familienleben vereinbaren.“