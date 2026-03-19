Bei einem vermutlich absichtlich gelegten Brand in einem Wohnhaus an der Südlichen Ingolstädter Straße in Unterschleißheim ist am Mittwoch ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Eine 53-jährige Frau, die gerade auf dem Weg zur Arbeit war, hatte das Feuer am Mittwoch gegen 5.30 Uhr entdeckt. Laut Polizeiangaben wird das Gebäude gerade renoviert.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am Brandort fanden sich Hinweise, die auf eine Brandstiftung hindeuten. Bei den Ermittlungen wurde außerdem bekannt, dass es bereits am Dienstag, 10. März, eine versuchte Brandstiftung in dem Gebäude gegeben hatte, die aber nicht angezeigt worden war.

Die Polizei setzt für ihre weiteren Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Südliche Ingolstädter Straße, Sportplatzstraße, Buchenstraße und Weidenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Münchner Polizei unter der Telefonnummer 089/29100 in Verbindung zu setzen.