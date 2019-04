1. April 2019, 18:48 Uhr Brandstiftung Unbekannter zündelt in Waldperlach

In Waldperlach hat es wieder gebrannt. Am Sonntagfrüh gegen 8.30 Uhr entdeckte ein Spaziergänger an einer Lichtung beim Friedrich-Panzer-Weg eine Brandstelle. Das Feuer war bereits erloschen. Die Brandermittler der Münchner Polizei gehen derzeit nicht davon aus, dass der Fall zu der Serie von Bränden gehört, die in den vergangenen Jahren von einem oder mehreren Unbekannten in Waldperlach gelegt wurden. Immer wieder war dort trockenes Gras und Gestrüpp angezündet worden, ohne dass Spuren hinterlassen wurden. Im neuerlichen Fall konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten als etwa einen Quadratmeter, weil das Gras rundum noch feucht war. Außerdem wurden abgebranntes Zeitungspapier und Holzstücke gefunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.