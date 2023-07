Vermutlich weil er sich betrunken ins falsche Zimmer legte, kommt bei einem Brand in einem Obdachlosenheim in Schwabing ein 39-Jähriger um. Vor dem Landgericht München I wird deshalb jetzt gegen eine 48-Jährige wegen Brandstiftung mit Todesfolge verhandelt.

Von Miriam Treitinger

Starb er, weil er sich in der Tür geirrt hatte? Nachdem der 39-jährige Martin S. (alle Namen geändert) sich frühmorgens betrunken in einem Schwabinger Obdachlosenheim offenbar versehentlich in das Zimmer von Beate M. gelegt hatte, zündete diese eine Matratze an, das Zimmer ging in Flammen auf. Die Frau konnte sich auf den Balkon retten, Martin S. starb. Beate M. leidet an paranoider Schizophrenie, der Polizei sagte sie, Martin S. habe "die Zeit anhalten" wollen. Die 48-Jährige muss sich wegen Brandstiftung mit Todesfolge vor dem Landgericht München I verantworten - und schweigt.

Beate M. sitzt wegen einer Beinamputation im Rollstuhl. Mit dem rollt sie ständig vor, zurück, vor, zurück. Vor Gericht verweigert sie die Aussage, ihr würde sowieso keiner glauben, meint sie. Die Worte "ich sag' nichts" wiederholt sie mehrfach. Auch zu ihrer Anwältin Heidi Pioch ist sie wortkarg. Um die ganze Geschichte zu erzählen, müsse sie in ihrer Kindheit anfangen, sagt Beate M. dann. Aber das will sie nicht. Sie wirkt etwas trotzig, aber auch erschöpft. Später, während der Zeugenbefragungen, legt sie ihren Kopf auf den Tisch und schließt die Augen. Währenddessen kämpft die Mutter des Verstorbenen, die als Nebenklägerin auftritt, mit den Tränen.

In der Anklageschrift heißt es, dass der stark alkoholisierte Martin S. am Morgen des 28. Juni vergangenen Jahres sich in das Zimmer von Beate M. begab. Offenbar hatte er sich im Stockwerk geirrt: Er wohnte in Zimmer 404, sie auf 204. Er soll sich auf den Boden oder aufs Bett gelegt haben. Staatsanwalt Michael Schönauer erklärte, der Mann habe krankheitsbedingt auch unter "motorischen Ausfällen" gelitten. Einem Polizisten erzählte Beate M. später, Martin S. wolle "die Zeit anhalten". Auf wiederholte Nachfrage bestätigte sie diesen Eindruck.

Beate M. habe sich bedroht gefühlt und sich entschlossen, die Matratze im Zimmer anzuzünden, um ein großes Feuer zu entfachen, so der Staatsanwalt. Binnen weniger Minuten fingen die Gegenstände im Raum sowie der Linoleumboden und die Zimmer- und Balkontüren Feuer. Das Wohnheim musste evakuiert werden. Schließlich entdeckte die Feuerwehr die Leiche von Martin S.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Beate M. das Feuer legte, um den Eindringling zu vertreiben. Sie selbst flüchtete auf den Balkon und wurde von anderen Mitbewohnern auf den Nachbarbalkon gezogen. Andere Heimbewohner gaben der Polizei den Hinweis, dass Beate M. das Zimmer bewohnte, in dem die Leiche gefunden wurde. Polizisten berichten vor Gericht, dass sie an jenem Morgen gegen 8.30 Uhr bei ihrer Befragung nach Bier und Zigaretten verlangte.

Beate M. leidet seit geraumer Zeit an paranoider Schizophrenie und befand sich im Mai und Juni 2022 in stationärer psychotherapeutischer Behandlung in einer Klinik. Erst fünf Tage vor dem Vorfall war sie in das Wohnheim in der Alzeyer Straße gezogen - und hatte ihre Neuroleptika abgesetzt.

Aktuell ist die 48-Jährige in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Anfang August wird die 2. Strafkammer entscheiden, wie sie bewertet, was Beate M. vorgeworfen wird.