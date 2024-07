Erneut hat es in einer Tiefgarage auf der Schwanthalerhöhe gebrannt. Und wieder war es – wie zuvor in neun Fällen – Brandstiftung. Der oder die Täter zündeten die Abdeckplane über einem Motorrad an. Das unterirdische Bauwerk, in dem sich neben Tiefgaragen auch Lagerräume befinden, erstreckt sich unter dem ehemaligen Messeareal über 320 Meter von der Ganghoferstraße zur Theresienhöhe.