Von Christian Mayer

Man braucht gar nicht so viel Fantasie, um sich den 79-jährigen Franz Xaver Kroetz in seiner selbst gewählten Isolation vorzustellen, in seinem Schreib-Gefängnis. Hingebungsvoll leidend, die Welt, seinen Auftraggeber und die Schreibblockaden verfluchend – aber all das ist jetzt hoffentlich überwunden, denn bald schon wird sein neues Stück am Residenztheater uraufgeführt. Schließlich steht am 10. Juni die Premiere der „Gschichtn vom Brandner Kaspar“ auf dem Spielplan: eine Neuinterpretation der unvergesslichen Erzählung des Autors Franz von Kobell.