Eine weitere Umdrehung für den „Brandner Kaspar“: In der Komödie im Bayerischen Hof hat der dritte Teil von Wolfgang Maria Bauers Erfolgsreihe mit „Der Boandlkramerkongress“ Premiere.

Der Brandner Kaspar und der Boandlkramer sind offensichtlich Lieblingsfiguren des bayerischen Publikums, einerlei ob auf der Theaterbühne oder im Kino. Bully Herbig reüssierte in gleich zwei Filmen zum Boandlkramer in der Rolle des bayerischen Tods. Eine Erfolgsserie beschert das Sujet auch Wolfgang Maria Bauer in Personalunion als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller.