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Abschluss der „Brandner Kaspar“-Trilogie in MünchenSchnaps und Liebe: Der Boandlkramer auf dem Todesbotenkongress

Lesezeit: 2 Min.

„La Santa Muerte“ aus Mexiko (Nikola Norgauer, Mitte) crasht das Treffen der Todesboten mit Wolfgang Maria Bauer, Ralf Komorr, Stefan Merten und Paul Kaiser (von links).
„La Santa Muerte“ aus Mexiko (Nikola Norgauer, Mitte) crasht das Treffen der Todesboten mit Wolfgang Maria Bauer, Ralf Komorr, Stefan Merten und Paul Kaiser (von links).
Foto: Leonid Levi Zimmermann

Eine weitere Umdrehung für den „Brandner Kaspar“: In der Komödie im Bayerischen Hof hat der dritte Teil von Wolfgang Maria Bauers Erfolgsreihe mit „Der Boandlkramerkongress“ Premiere.

Kritik von Barbara Hordych

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Der Brandner Kaspar und der Boandlkramer sind offensichtlich Lieblingsfiguren des bayerischen Publikums, einerlei ob auf der Theaterbühne oder im Kino. Bully Herbig reüssierte in gleich zwei Filmen zum Boandlkramer in der Rolle des bayerischen Tods. Eine Erfolgsserie beschert das Sujet auch Wolfgang Maria Bauer in Personalunion als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller.

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