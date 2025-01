Wie stabil steht die Brandmauer in München?

Von Heiner Effern

Es gab im Münchner Stadtrat diesen einen kleinen Schreckmoment. Diese eine Abstimmung, bei der ein Mitglied einer anderen Fraktion sich auf die Seite der AfD stellte. In geheimer Abstimmung und bisher einmalig, doch es herrschte Sorge, dass die bisher hundertprozentig geschlossene Front im Umgang mit der AfD aufgeweicht werden könnte. Kein Riss in der Mauer im Umgang mit dem Rechtsextremen, nach aktuellen Berliner Verhältnissen eher ein Schaden an einer Fuge. Doch die eine Stimme, die AfD-Stadträtin Iris Wassill im Oktober 2024 bei der Wahl des Wirtschaftsreferenten mehr erhielt als ihre Partei Mandate hat, die hatte bei nicht wenigen Entsetzen ausgelöst.