Die Sympathisanten aus der Anarchisten-Szene zeigen sich erstaunt: „Nanu, was ist denn da los? Das ist nun schon das zweite Mal binnen kurzer Zeit, dass wir uns verwundert die Augen reiben“, schreiben sie im linken Internet-Portal Indymedia. Zunächst die Entlassung zweier Mitstreiter aus der Untersuchungshaft. Und jetzt sieht es danach aus, als könnte der Prozess wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die mutmaßlichen früheren Redakteure der Anarcho-Postille „Zündlumpen“ platzen. Was aus dem „Anfangsverdacht“ wird, die beiden könnten auch in die jahrelange Brandanschlag-Serie auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur (Kritis) in und um München verwickelt sein, ist ebenfalls offen.