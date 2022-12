Bei einem Wohnungsbrand im Westend ist am Dienstag eine 86 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein Nachbar hatte um 11 Uhr die Feuerwehr verständigt, dass es im fünften Stock eines Wohnhauses an der Bergmannstraße eine starke Rauchentwicklung gebe. Die Einsatzkräfte drangen über den Balkon in die Wohnung ein, wo sie die Frau reglos auf dem Boden fanden. Da ihr Transport wegen der vollkommen mit Habseligkeiten zugestellten Wohnung nicht durchs Innere des Hauses möglich war, wurde sie mit Hilfe der Drehleiter in einer am Korb befestigten Trage evakuiert. Der Rettungsdienst brachte die 86-Jährige unter laufender Reanimation in eine Klinik, wo sie wenig später starb; ihre genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei entstand der Brand durch schwelenden Müll auf dem Herd. Um ein Wiederaufflammen von Glutnestern zu verhindern, musste die Feuerwehr die Wohnungseinrichtung weitgehend entsorgen.