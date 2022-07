Ein Garagenbrand in Untermenzing ist am Dienstag glimpflich ausgegangen, Verletzte hat es nicht gegeben. Nachbarn hatten um kurz vor 16 Uhr bemerkt, dass die Garage in Flammen stand und die Feuerwehr alarmiert. Etwa 100 Rettungskräfte waren im Einsatz. Sie konnten aber nicht mehr verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Hauses übergriff. Der Dachstuhl wurde komplett zerstört. Der entstandene Schaden wird mit 500 000 Euro beziffert. Brandermittler untersuchen nun die Ursache für das Feuer. Demnach könnte ein in der Garage gelagerter Akku eines E-Bikes Auslöser für den Brandgewesen sein. Das Feuer war nach zwei Stunden gelöscht.