Ein brennender Dachstuhl in der Brudermühlstraße beschäftigt seit Samstagabend die Feuerwehr in München. Wegen eines Kupferdachs sei es für die Feuerwehrleute schwierig, den Brand komplett zu löschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen sei eine Holzdecke eines Hauses in einem Hinterhof in Brand geraten. Es sei aber niemand verletzt worden, hieß es weiter.