Schulzentrum nach Brand in Toilette geräumt

Bei einem Brand im Schulzentrum Fürstenried-West hat ein Hausmeister am Montag eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 10 000 Euro. Mehr als 2000 Schüler der Realschule und des Gymnasiums mussten das Gebäude verlassen, ein Großteil konnte nach einer halben Stunde zurückkehren. Das Feuer war gegen Mittag in einer Toilette im ersten Stock ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Gebäude bereits geräumt. Der Hausmeister hatte versucht, die Flammen mit einem Pulverlöscher einzudämmen, die Feuerwehr konnte den Brand dann schnell unter Kontrolle bringen. Aufwendiger gestalteten sich die Lüftungsmaßnahmen. Durch die obere Lüftung in der Toilette habe sich der Rauch bis ins dritte Geschoss ausgebreitet. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.