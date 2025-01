In einem Mehrfamilienhaus in der Packenreiterstraße in Obermenzing ist ein Kinderwagen in Brand geraten. Eine 27-Jährige und eine 65-Jährige atmeten Rauch ein und wurden in eine Klinik gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Anrufer hätten in der Nacht einen brennenden Kinderwagen im Treppenhaus gemeldet.