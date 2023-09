An einem Gebäude in der Schulstraße im Stadtteil Neuhausen ist am Montag ein Dachstuhl in Brand geraten. Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr mussten die Flammen mit bis zu 150 Einsatzkräften löschen, am Nachmittag gab es Entwarnung. Brandretter blieben dennoch vor Ort, auch am Abend dauerte der Einsatz noch an. Die Wohnungen des fünfstöckigen Eckhauses sind laut Feuerwehr zum Teil nicht mehr bewohnbar. Der Schaden könne in die Millionen gehen. Zur Brandursache ermittle die Polizei.

Der aus dem Haus aufsteigende Rauch war am frühen Nachmittag weithin sichtbar, in der Gegend roch es stark nach Rauch, hatte eine Augenzeugin gesagt. Das Gebäude wird der Feuerwehr zufolge derzeit saniert und ist mit einem Gerüst umgeben. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, ebenso die Bauarbeiter. Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr hatte die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung wurde inzwischen aufgehoben.

Die Feuerwehr konnte das Feuer nach drei Stunden unter Kontrolle bringen, musste allerdings daraufhin noch verbleibende Glutnester im Gebäude löschen. Die Arbeiten seien aufwendig gewesen, weil dafür Teile des Dachs und der Gauben mit Spezialsägen geöffnet werden mussten. Dabei seien immer neue Glutnester zum Vorschein gekommen, heißt es in einer Mitteilung. Am Abend waren die Einsatzkräfte noch damit beschäftigt, Löschwasser aus den Wohnungen zu beseitigen.

Bis zum frühen Abend verbrauchten die Einsatzkräfte etwa 90 Atemschutzgeräte. Die Arbeit draußen in der Hitze machte ihnen offenbar zusätzlich zu schaffen: Ein Feuerwehrmann, der im Korb der Drehleiter arbeitete, sei bei dem Einsatz kollabiert und in eine Klinik gebracht worden. Inzwischen gehe es dem 37-Jährigen aber wieder gut, so die Feuerwehr.