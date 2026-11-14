Bei einem Vollbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Niederalmstraße in Ramersdorf-Perlach sind am Freitagabend rund 20 Menschen betreut worden. Das zweistöckige Haus ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar. Die Polizei rückte mit zehn Streifenwagen an, die Straße wurde großräumig gesperrt.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Brand um 20.30 Uhr gemeldet worden. Das Feuer habe mit „meterhohen Flammen“ gebrannt. Wie sich das Feuer ausbreiten konnte, wird noch untersucht.

Während der Löscharbeiten war ein Kältebus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) vor Ort. Der Einsatz dauerte nach Angaben der Sprecherin etwa drei Stunden, bis die Feuerwehr das Feuer löschen konnte. Verletzte gab es nicht.

Zur Brandursache konnte die Sprecherin noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.