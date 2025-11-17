Zum Hauptinhalt springen

GiesingFünf Autos in Flammen – Hinweise auf Brandstiftung

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden (Symbolfoto).
Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden (Symbolfoto).
  • Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr brannten in der Stilfser-Joch-Straße in Giesing fünf Autos und ein Gartenzaun.
  • Das Feuer griff von einem Auto auf vier weitere Fahrzeuge über und verursachte einen Schaden von einigen 10 000 Euro.
  • Die Polizei hat Hinweise auf Brandstiftung und bittet Zeugen, sich zu melden.
Zeugen melden der Polizei zunächst nur einen brennenden Wagen. Das Feuer greift jedoch auf weitere Fahrzeuge über.

Beim Brand mehrerer Autos am Freitagabend in Giesing ist ein Schaden von einigen 10 000 Euro entstanden.

Zeugen meldeten gegen 20.45 Uhr ein brennendes Auto in der Stilfser-Joch-Straße. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, hatte das Feuer auf zwei weitere Fahrzeuge übergriffen und noch zwei andere beschädigt. Auch ein Gartenzaun wurde von den Flammen ergriffen, bevor der Brand von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Die Polizei hat Hinweise darauf, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Deshalb bittet sie nun Zeugen, sich zu melden.

