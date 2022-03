Bei dem Brand in einem Hochhaus in Moosach, bei dem in der Nacht zum Samstag elf Menschen verletzt worden sind, geht die Polizei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" von einem technischen Defekt als Ursache aus. Den Sachschaden bezifferte ein Polizeisprecher am Montag auf 100 000 Euro. Das Feuer war gegen zwei Uhr morgens im vierten Stock ausgebrochen, wo ein Balkon und die dazugehörige Wohnung lichterloh brannten. Die Bewohner hatten sich ins Freie retten können. 44 Menschen wurden in einem Großraumrettungswagen betreut, elf hatten Verletzungen durch das Einatmen des Rauchs erlitten, sechs mussten ins Krankenhaus.