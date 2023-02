Brand in Traditionswirtschaft

Im Wirtshaus "Zum Straubinger" in der Münchner Innenstadt ist am Montagmorgen ein Feuer im Küchenbereich ausgebrochen. Die Feuerwehr beziffert den Schaden auf mehr als 100 000 Euro. Die Einsatzkräfte verschafften sich gegen 7.15 Uhr Uhr über ein Fenster in den Gastraum Zugang zum Brandherd. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gewesen, berichtet die Feuerwehr.

Die Küche sei aber stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Gastraum und Küche seien mit einem Hochleistungslüfter entraucht, eine darüberliegende Wohnung sei auf mögliche Rauchgase kontrolliert worden. Verletzt worden sei niemand. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.