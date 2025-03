Es war vermutlich ein trauriger Montag für die Kinder der städtischen Kindertagesstätte an der Max-Kolmsperger-Straße in Neuperlach : Beim Brand eines Geräteschuppens auf dem Gelände der Kita sind am Samstagabend alle Outdoor-Spielsachen verbrannt. Die Kita selbst ist vorerst nicht nutzbar.

Mehrere Zeugen informierten gegen 22 Uhr den Notruf, weil an der Rückseite des Gebäudes ein Schuppen brannte. Die Feuerwehr hatte den Brand an der hölzernen Hütte schnell gelöscht. Allerdings war die Hitzeentwicklung so groß, dass am Haus eine Fensterscheibe zersprang und der Rauch in das Gebäude eindrang. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt „in alle Richtungen“, auch in Richtung Brandstiftung. So soll unter anderem geklärt werden, ob eine private Feier in der Nähe der Kita mit dem Brand zu tun haben könnte.