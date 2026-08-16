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St. Helena in UntergiesingBrand in Kirche während Gottesdienst

Ein Feuer im Dachstuhl der Kirche St. Helena musste die Feuerwehr löschen (Symbolbild).
Ein Feuer im Dachstuhl der Kirche St. Helena musste die Feuerwehr löschen (Symbolbild). Niklas Treppner/dpa

Bei dem Feuer im Dachstuhl wird niemand  verletzt. Doch der Sachschaden beträgt mindestens 300 000 Euro.

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In der katholischen Pfarrkirche St. Helena in Untergiesing hat es am Samstagabend während eines Gottesdienstes gebrannt. Der Mesner bemerkte das Feuer im Dachstuhl und alarmierte die Feuerwehr.

Die Gottesdienstteilnehmer wurden rechtzeitig aus der Kirche gebracht, niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr allerdings musste erst das Dach öffnen, um an den Brandherd heranzukommen. Dazu bediente sie sich eines Krans. Bis dahin war der Brand von außen nicht zu sehen. Die Feuerwehr bemerkte erst im Kircheninneren Rauch und Flammen. Deshalb ging der erste Löschangriff auch vom Innenraum aus.

Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 300 000 Euro.

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