Ein 36 Jahre alter Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim hat am Mittwoch einen größeren Einsatz der Feuerwehr verursacht. Der wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung einsitzende Mann hatte in seiner Zelle die Matratze in Brand gesetzt und damit zumindest für viel Rauch gesorgt. Bevor die mit zwei Löschzügen angerückte Berufsfeuerwehr am Einsatzort eintraf, hatten Mitarbeiter der JVA den Schwelbrand bereits mit Hilfe eines Wasserschlauchs gelöscht. So blieb den Feuerwehrleuten lediglich die Nachschau und die Entrauchung des betroffenen Gebäudeteils übrig. Vier Personen wurden von einer Rettungswagenbesatzung, einem Notarzt und dem örtlichen betriebsärztlichen Dienst ambulant versorgt. Nach Angaben der Polizei kam der nicht zum ersten Mal im Gefängnis sitzende Brandverursacher unverletzt davon. Warum er das Feuer legte, ist noch unklar. In der Zelle entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.