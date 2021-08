Im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Linderhofstraße im Münchner Stadtteil Sendling-Westpark hat ein Anwohner gezündelt. Als die Feuerwehr am Sonntagmorgen um 3.20 Uhr eintraf, waren mehrere Treppenhäuser des von rund 50 Menschen bewohnten Gebäudekomplexes verraucht. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen, einen 26 Jahre alten Mann, am Einsatzort fest. Er steht im Verdacht, Unrat im Treppenhaus in Brand gesteckt zu haben. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde durch den Brand im Bereich des Treppenhauses ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich verursacht. Dabei handelte es sich überwiegend um Rußschäden. Verletzt wurde niemand.