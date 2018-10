10. Oktober 2018, 18:48 Uhr Brand im zweiten Stock Feuerwehr evakuiert Wohnhaus

Nach einem Brand in der Lenaustraße im Münchner Stadtteil Sendling-Westpark ist am Dienstagabend ein sechsstöckiges Wohnhaus vorübergehend evakuiert worden. Im zweiten Stock war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen hatten sich auf einem Balkon und zwei weitere auf einer Fluchttreppe in Sicherheit gebracht. Feuerwehrleute retteten die Menschen über tragbare Leitern. Die übrigen Bewohner wurden durch das Treppenhaus ins Freie geleitet. Der 65-jährige Wohnungsinhaber und eine 45-Jährige wurden in Krankenhäuser transportiert. Die übrigen Bewohner konnten nach zwei Stunden wieder zurück ins Haus.