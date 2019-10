Wegen eines Brandes im Treppenhauses eines Mehrfamilienhauses in Neuperlach musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag insgesamt 17 Personen über Drehleitern aus den oberen Stockwerken des Gebäudes retten. Fünf Personen kamen mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser. Kurz vor 14 Uhr meldeten Anrufer einen Brand mit starker Rauchentwicklung in der Von-Knoeringen-Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere Bewohner an den Fenstern und auf den Balkonen der oberen Stockwerke. Da das Treppenhaus wegen des Rauches nicht passierbar war, mussten die Bewohner über zwei Drehleitern gerettet werden. Das Feuer war schnell gelöscht, anschließend wurde das Gebäude entraucht. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.