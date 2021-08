Bei einem Brand im Institut des Botanischen Gartens sind am späten Montagabend weltweit einzigartige Pflanzenexponate zerstört worden. Die Feuerwehr war durch die Brandmeldeanlage des Hauses alarmiert worden. Obwohl sie das Feuer im Keller des Gebäudes schnell löschen konnte, waren die Asservate der getrockneten Pflanzen nicht mehr zu retten. Aufgrund der am Ort gefundenen Spuren geht die Polizei von Brandstiftung aus. Beamte nahmen noch in der Nähe des Tatorts an der Menzinger Straße einen 62 Jahre alten Mann als Tatverdächtigen fest. Er habe einen verwirrten und orientierungslosen Eindruck gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den Mann wurde ein Untersuchungshaftbefehl beantragt.