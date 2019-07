3. Juli 2019, 18:51 Uhr Brand Frau zündet nach Streit das Ehebett an

Nach einem Ehestreit mit ihrem Mann hat eine 34-Jährige aus Obersendling sich am Dienstagvormittag im Schlafzimmer eingeschlossen und offenbar die Matratze des Ehebetts in Brand gesteckt. Der Ehemann sah zum Glück durch das Schlüsselloch, dass im Schlafzimmer das Bett in Flammen stand und seine Ehefrau davor kauerte. Er trat die Tür ein, zog seine Frau heraus und löschte das Feuer mit Wasser. Die gerufene Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und lüftete durch. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.