Auf einem kleinen Spielplatz vor der Kellerstraße 13 in Haidhausen haben Zeugen am Samstagabend gegen 20.25 Uhr beobachtet, wie mehrere Kinder Böller zündeten. Später bemerkten sie, dass zwei Sitzbänke an ebendiesem Spielplatz brannten. Sie verständigten sofort die Polizei und die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, das bereits auf angrenzende Bäume und Büsche übergesprungen war. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.