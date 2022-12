Milbertshofen:Rauchendes Frittieröl zerstört Küche

Ein Schaden von 50 000 Euro entstand am Sonntagabend in einer Wohnung in Milbertshofen: Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer sah kräftige Rauchentwicklung in einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Schopenhauerstraße. Er rief die Feuerwehr, diese fand in der Wohnung eine 51-jährige Frau und einen 30-jährigen Mann sowie in der Küche die Ursache des Rauchs: einen Topf Frittieröl auf dem heißen Herd. Die Frau gab an, diesen vergessen zu haben. Beide Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Küche wurde durch die Verrauchung völlig unbrauchbar.