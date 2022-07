Ein Küchenbrand hat eine Wohnung im Münchner Stadtteil Blumenau unbewohnbar gemacht. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, war das Feuer am Morgen in einer Wohnung in einem mehrstöckigen Gebäude an der Terofalstraße ausgebrochen. Die Bewohnerin der Wohnung flüchtete zu ihren Nachbarn und rief von dort aus die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, kam bereits aus einem Fenster im sechsten Obergeschoss dicker, schwarzer Rauch. Der Einsatzleiter ließ die Drehleiter in Stellung bringen und beorderte einen Stoßtrupp in die Brandwohnung. Durch den sogenannten "Zangenangriff" waren die Flammen schnell gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Ursache ist unklar.