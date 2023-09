Dachstuhl in der Schulstraße steht in Flammen

Dichter Rauch steigt aus dem Gebäude in Neuhausen auf, das gerade saniert wird. Die Feuerwehr rückt mit 120 Kräften an.

An einem Gebäude in der Schulstraße im Stadtteil Neuhausen ist der Dachstuhl in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher der SZ sagte. Der aus dem Haus aufsteigende Rauch war weithin sichtbar, in der Gegend roch es stark nach Rauch, sagte eine Augenzeugin.

Das Gebäude wird der Feuerwehr zufolge gerade saniert und ist mit einem Gerüst umgeben. Fünf Löschzüge und insgesamt 120 Kräfte seien im Einsatz. Der Brand war laut Feuerwehr bis zum frühen Nachmittag noch nicht unter Kontrolle. Verletzt worden sei niemand. Die Brandursache sei noch nicht bekannt - dazu ermittle später die Polizei.