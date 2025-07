Ein Mann, der Ende September vergangenen Jahres im Euroindustriepark nachts drei abgestellte Fahrzeuge in Brand gesetzt und zudem an einer Imbissbude Feuer legte, ist vor dem Landgericht München I zur Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik verurteilt worden.

Bei den Bränden wurde niemand verletzt. Allerdings entstand an den drei Fahrzeugen, einem weiteren Pkw, auf den die Flammen übergriffen, sowie an der Imbissbude und Gebäudeteilen Sachschaden in Höhe von knapp 70 000 Euro. Laut Ärzten leidet der 67-Jährige an einer „andauernden wahnhaften Störung“. Der aus Georgien stammende Mann ließ sich von Zivilpolizisten an der Imbisshütte, an der er eine Markise mit Benzin angezündet hatte, widerstandslos festnehmen.

Der 67-Jährige hatte die Taten bereits zum Prozessauftakt vor der 19. Strafkammer am vergangenen Montag eingeräumt und erklärt, er habe die Feuer gelegt, weil er inhaftiert werden wollte. Denn er werde verfolgt und über das Internet beobachtet. Die Feuer an den abgestellten Fahrzeugen im Euroindustriepark habe er gelegt, weil er sich dort zufällig in der Nacht vom 21. auf den 22. September 2024 aufgehalten habe, so der Angeklagte.

Laut dem Gutachten eines vom Gericht bestellten psychiatrischen Sachverständigen besteht die Gefahr, dass der Beschuldigte in Zukunft ähnlich schwerwiegende Taten begeht und somit eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Da der Angeklagte aufgrund seiner Erkrankung schuldunfähig ist und somit strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, ordnete das Gericht als Maßregel die zeitlich unbefristete Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik an.

Das Urteil der 19. Strafkammer ist bereits rechtskräftig.