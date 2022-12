Das Ermittlungsverfahren gegen den Bräurosl-Wirt Peter Reichert ist Geschichte: Wie Oberstaatsanwältin Anne Leiding bestätigte, sei das Verfahren "gegen Herrn R. gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrages" eingestellt worden. Während des Oktoberfestes war es zwischen dem Wirt und einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes im Zelt zu einem Streit gekommen, der in eine heftige Rangelei ausartete. Bilder einer Überwachungskamera zeigten laut Staatsanwaltschaft, "dass der Beschuldigte wohl den ersten Schlag ausgeführt hat", so Leiding. Dies würde den Tatbestand der einfachen und vorsätzlichen Körperverletzung erfüllen. Kollegen des Geschädigten hatten Anzeige erstattet.