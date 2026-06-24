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Brad Paisley in MünchenHier sind die USA noch in Ordnung

Lesezeit: 1 Min.

Brad Paisley spielt selbstverständlich eine Telecaster mit Paisley-Muster.
Brad Paisley spielt selbstverständlich eine Telecaster mit Paisley-Muster. Ralf Dombrowski

Brad Paisley ist ein Superstar der Country Music. In der Musik-Arena auf Tollwood singt er vom amerikanischen Traum – und viele singen mit.

Kritik von Ralf Dombrowski

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Andere Zeiten, andere Träume. Früher flogen Rocklegenden die Schlüpfer nach. Heute macht Brad Paisley ein Selfie von der Bühne aus mit Linas Smartphone und scherzt über ihren Instagram-Feed, bevor er ihr das Gerät zurückgibt. Oder er drückt Ralf mit dem schwarzen Hut das Mikrofon in die Hand, damit der Fan ein paar Zeilen von „We danced“ singen kann, während er selbst die Krempen der anderen signiert. Oder schenkt einem Jungen am Publikumsgitter seinen Stetson, kurz bevor er nach ein paar letzten Takten von „Alcohol“ in der Zugabe die Bühne verlässt.

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