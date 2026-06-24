Andere Zeiten, andere Träume. Früher flogen Rocklegenden die Schlüpfer nach. Heute macht Brad Paisley ein Selfie von der Bühne aus mit Linas Smartphone und scherzt über ihren Instagram-Feed, bevor er ihr das Gerät zurückgibt. Oder er drückt Ralf mit dem schwarzen Hut das Mikrofon in die Hand, damit der Fan ein paar Zeilen von „We danced“ singen kann, während er selbst die Krempen der anderen signiert. Oder schenkt einem Jungen am Publikumsgitter seinen Stetson, kurz bevor er nach ein paar letzten Takten von „Alcohol“ in der Zugabe die Bühne verlässt.