Viele bayerische Blaskapellen machen es vor, wie man am Ende eines Konzerts feierliche Wirkung erzielt. Man steht auf zur Hymne. „Gott mit dir, du Land der Bayern“. Die Bayernhymne spielt das BR-Symphonieorchester bei seinem Konzert im Herkulessaal nicht. Aber der Effekt ist ähnlich: Dirigent Iván Fischer lässt zum Finale von Mendelssohns „Schottischer“ das Orchester aufstehen. Jede Gruppe zu ihrem Einsatz, beginnend mit den Bratschen, bis schließlich alle außer der Cellogruppe im Stehen musizieren. Und ob man das jetzt seltsam findet oder nicht: Die hymnische Wirkung dieses von Mendelssohn kompositorisch wacker anmontierten Schlusses wird auf diese Weise geschickt betont. So endet diese solide Mendelssohn-Interpretation mit einem echten Überraschungsmoment.