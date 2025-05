Für solche Musik scheint die Isarphilharmonie besonders geeignet: für die klangliche Klarheit, rhythmische Strenge und logische Strukturierung von Pierre Boulez’ „Rituel in memoriam Bruno Maderna“, für die melodisch hell leuchtende, ungemein wortverständliche und fein abgestufte Farbigkeit von Francis Poulencs a capella-Kantate „Figure humaine“ und erst recht für Maurice Ravels hinreißende Ballettmusik „Daphnis et Chloé“, in der Klangfarbenpracht und -eleganz vom zartesten, einem Windhauch gleichenden Pianissimo-Gespinst bis zu gleißend strahlenden Klangfeuergarben und -fontänen entfaltet wird, die den Atem verschlagen.

In jeder Hinsicht ein grandioser Abend, den Simon Rattle, das BR-Symphonieorchester und der von Peter Dijkstra aufs Beste vorbereitete BR-Chor boten. Es begann mit der Trauermusik, die Pierre Boulez für seinen Freund, den bedeutenden Komponisten und Dirigenten Bruno Maderna, 1974/75 geschrieben hat. Acht Orchestergruppen, jede von einem Schlagwerker gleichsam geführt, entwickeln das Ritual des sich stets aufs Neue konstituierenden Klangvokabulars von statuarischem Signal und sich steigernder Klangvernetzung. Rattle fungierte da als Supervisor, der das Geschehen immer erneut anstößt – Gongschläge etwa – und gleichzeitig den Überblick über die Vernetzungserregungen behält.

Francis Poulencs Kantate verdeutlicht geistvoll, melodisch berührend und dann durch choralen Glanz inspirierend acht Gedichte des Surrealisten Paul Éluard. Sie entstand 1943 während der deutschen Besatzung in Frankreich als leuchtendes Zeugnis der Resistance, endend in der Ode an die Freiheit, die triumphal aufflammt. Ravels „Daphnis et Chloé“ gelang Simon Rattle bewunderungswürdig souverän und bis in raffinierteste Details durchleuchtet. Diese in ihrem differenzierten Feuer denkwürdige Aufführung war durchglüht von enormer Geistesgegenwart und virtuoser Spiellust aller Orchestermusiker und Choristen. Sichtlich bewegt dankte Sir Simon seinen Musikern, von Ovationen umtost.