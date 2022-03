Von Paul Schäufele, München

Daniele Gatti gibt Einsätze, als würde er Dartpfeile werfen. Die treffen im Herkulessaal meist ins Schwarze. Nur am Anfang, bei Richard Strauss' ekstatischem Musik-Drama "Don Juan", fuchtelt er ein wenig. Da geht es selbst mit einem so klangdisziplinierten Orchester wie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks durch, und die Tumult-Stellen geraten etwas lärmig, was bei diesem Stück nicht unbedingt schlecht sein muss. Es haut einen eben um, von Don Juans ambivalentem Erfolgsschmerz bekommt man aber nicht viel mit.

Bei Wagners Vorspiel zum dritten Akt der "Meistersinger", verträumt melancholisch und mit glänzendem Blechbläserchoral, hat man sich wieder beruhigt. Das ist der Ausgangspunkt für Hector Berlioz' "Symphonie fantastique", das orchestrale Schauermärchen in fünf Sätzen. Gatti leitet es von einem Punkt kühler Übersicht und entfacht von dort kontrollierte Brände. Ihm gelingt es, die vierzig Takte der "idée fixe" - jener musikalischen Sinneinheit, aus der Berlioz die ganze Symphonie gebastelt hat - jedes Mal plastisch hervortreten zu lassen, ohne allzu offensichtlich zu gestalten. Im Zentrum von Gattis Interpretation steht das Prozessuale, das Entstehenlassen. Am stärksten ist deshalb, nach dem geschmackvoll das Tempo variierenden Ball-Walzer, die Szene auf dem Lande, "Scène aux champs". Hier wird mit doppeltem Boden gespielt, wenn schon im eigentlich heiteren Anfangsdialog zwischen Oboe und Englischhorn das Unheil zu lauern scheint. Der drohende Untergang wirft seine Schatten in die pastorale Idylle.

Lange lässt er nicht auf sich warten, denn dem Berlioz'schen Programm zufolge wird der delirierende Held der Symphonie im folgenden Satz erst zum Schafott geführt, darf dann aber noch post mortem Walpurgisnacht mit seiner Liebsten feiern. In diesem Orchestervirtuosenstück überschlagen sich die Motive, die Klangeffekte und die Stimmungen. Doch unter Gattis strenger Klangregie agiert das Orchester im Modus konzentriertester Gespanntheit, die sich im gewaltigen Schlussspurt entlädt. Ein penetranter Buh-Rufer wollte sich davon nicht überzeugen lassen. An der Musik kann es kaum gelegen haben, und das übrige Publikum applaudierte umso engagierter.