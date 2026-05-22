Percussion hat oft eine performative Note: Beim Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks in der Isarphilharmonie ist das eindrucksvoll zu erleben.

Es ist keine Standard-Programmgestaltung, die man für dieses Konzert des BRSO in der Isarphilharmonie erdacht hat: Carl Nielsens „Maskerade“-Ouvertüre, Jean Sibelius’ Dritte Symphonie und vor der Pause das Percussionkonzert „Whereas the Reality Trembles“ des Komponisten Johannes Maria Staud. Leider ist der Saal für diese spannende Musik nur schütter besetzt. Gut, spannend trifft nicht auf die Nielsen-Ouvertüre zu. Sie ist freundlich, sie ist schnell vorbei.