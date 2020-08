Von Cora Wucherer

Servus, das ist in Bayern bekanntermaßen Abschieds- und Willkommensgruß zugleich. Im Open-Air-Kino im Olympiapark bedeutete es zweiteres: Servus, zweite Staffel der BR-Erfolgsserie "Servus Baby". Bayerisch ist da auch die Stimmung: Damen im Dirndl verteilen Probierbier-Becherchen Helles unterm Sternenhimmel. Hier haben die neuen vier Folgen rund um das Leben und Lieben von vier Münchner Frauen Anfang 30 Premiere, in Anwesenheit der Hauptdarstellerinnen und Drehbuchautoren. Die ersten vier Folgen von "Servus Baby" wurden mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet, sofort eine zweite Staffel bestellt. Wieder führte Natalie Spinell Regie, beim Drehbuch stand ihr in bewährter Manier Felix Hellmann zur Seite, die Kamera übernahm Jenny Bräuer. Wie in der ersten Staffel legt jede Folge den Fokus auf eine andere: erst Lou (Josephine Ehlert), dann Mel (Genija Rykova), Eve (Teresa Rizos) und abschließend Tati (Xenia Tiling).

Auch in der Fortsetzung stehen die Liebeswirren der vier im Mittelpunkt, eines ist aber anders: der Ton. Die zweite Staffel geht "einen Schritt weiter, einen Schritt tiefer", sagt Drehbuchautor Hellmann. "Die Frauen sind erwachsener geworden - oder glauben zumindest, dass sie es sind", ergänzt Drehbuchautorin und Regisseurin Natalie Spinell. So müssen sie diesmal nicht mit widerspenstigen Kondomen kämpfen, sondern sich mit bockigen Teenagern, unerfüllten Kinderwünschen und dem Tod auseinandersetzen: Lou soll sich zwischen zwei Männern entscheiden, Mel muss mit einer alten Liebe und einem neuen Schicksalsschlag klarkommen, Eves Traum von "Du und ich mit Kind" gerät ins Wanken, und Tati stellt sich der Herausforderung Patchworkfamilie. Es wird also ernster, für Lou, Mel, Eve und Tati selbst und auch für die Zuschauer. Wenn Lou klagt: "Das wollte ich früher immer. Weiß ich doch nicht, was ich jetzt will", ist das so echt und nachvollziehbar, dass nach der Folge beherzt geklatscht wird.

Das heißt aber nicht, dass der Spaß und die derben Sprüche auf der Strecke bleiben - es gibt immer noch genug zum Johlen und Lachen für die Zuschauer auf den bunten Liegestühlen auf der Wiese im Olympiapark. Der "Sex and the City"-Vergleich, der bei der ersten Staffel noch allzu oft bemüht wurde, ist mit der Zweiten nun restlos Geschichte. "Servus Baby" hat seinen ganz eigenen Ton gefunden. Besonders schön: die romantischen Bilder vom goldenen Herbst in München (gedreht wurde vergangenes Jahr), und dass Ärzte die einzigen sind, die sich die Hände desinfizieren müssen.

Wer die Premiere verpasst hat, kann zuhause bei der zweiten Staffel mitlachen und mitleiden: Am Dienstag, 8. September, von 20.15 Uhr an werden die vier Folgen am Stück im BR ausgestrahlt, von 10. September an einzeln wiederholt, jeweils donnerstags um 22.45 Uhr. Will man nicht so lange warten, findet man alle Folgen schon von 1. September an in der BR-Mediathek. Die Fans hoffen jetzt schon, dass das "Servus" diesmal wieder kein Abschied ist - sondern das Versprechen einer dritten Staffel.

Servus Baby, Zweite Staffel, Erstausstrahlung Di., 8. Sep., 20.15 Uhr, BR, oder in der Mediathek ab Di., 1. Sep., unter www.br.de/mediathek