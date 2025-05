Die erfolgreichste BR-Serie des Jahres 2023 wird fortgesetzt. Wie der Bayerische Rundfunk mitteilte, haben die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“ vor Kurzem begonnen. Franz Xaver Bogners jüngster Streich hatte laut eigenen Angaben einen Marktanteil zwischen 21 und 28 Prozent und insgesamt mehr als 2,6 Mio. Abrufe in der ARD-Mediathek.

Unter der Regie von Bogner, der auch zum Großteil die Drehbücher verfasste, spielen wieder Stephan Zinner und Anne Schäfer. In weiteren Rollen sind Erwin Steinhauer, Susi Stach, Christian Lerch, Sigi Zimmerschied, Helmut Berger und Eli Wasserscheid zu sehen. Die Ausstrahlung im BR-Fernsehen ist für 2026 geplant.

Bewährtes Team: Erwin Steinhauer, Stephan Zinner, Franz Xaver Bogner und Anne Schäfer. (Foto: Barbara Bauriedl/BR/ORF/maze pictures)

Zum Inhalt der zweiten Staffel ist bislang nicht viel bekannt, nur so viel: Pfarrer Hans Reiser (Stephan Zinner) und Lisa Kirchberger (Anne Schäfer) sind nun offiziell ein Paar. Das sorgt für Überforderung, vor allem bei Kardinal Brunnenmayr (Erwin Steinhauer), dessen Empörung langsam, aber sicher wächst. Zwischen Reiser und dem Kardinal brodelt es gewaltig. „Schließlich entlädt sich der Druck im großen Showdown“, kündigt der BR an, „alle Wege führen nach Rom“.

Die Serie basiert auf dem autobiografischen Sachbuch des über München hinaus bekannten Theologen Rainer Maria Schießler. Wer die erste Staffel bislang verpasst hat, kann dies nachholen: Von 9. Mai an wiederholt das BR-Fernsehen „Himmel, Herrgott, Sakrament“ in Doppelfolgen, und zwar jeweils freitags ab 20.15 Uhr. Nach der Ausstrahlung sind die Episoden in der ARD-Mediathek abrufbar.