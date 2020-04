Luther empfiehlt: Lerne Christus den Gekreuzigten singen. Das Leiden und Sterben ist eine Aneignung, soll den Gläubigen unmittelbar betreffen. Das heißt, der Hörer wird zum Mitwirkenden. Das meint Luther. Und für viele Menschen gilt das heute noch, wenn sie etwa Johann Sebastian Bachs Vertonungen der Passion, nach Johannes oder Matthäus, hören. Für noch viel mehr Menschen sind die Passionen säkulares Ritual mit einem starken spirituellen Gehalt. Nicht Glaube an sich, eher Transzendenz von Glauben, überkonfessionell. Bachs Passionen sind längst Teil des Konzertbetriebs geworden, an Ostern, speziell an Karfreitag sind, ähnlich wie zu Weihnachten wegen des dorthin gehörenden Oratoriums, die Konzertsäle voll. Jetzt sind sie leer. Jetzt gibt es keine Aufführungen der Passionen. Aber viele Aufnahmen, viel Trost. Unter anderem die vom Chor des Bayerischen Rundfundfunks.

Vom BR-Chor gibt es ein allumfassendes Angebot der Passionen, auf CD, DVD und als Werkeinführungen, versehen mit vielen Musikbeispielen und schlauen Texten. Diese schwanken zwischen Theologie (ein bisschen), Historie, Musikwissenschaft. So lernt man, dass von der Johannespassion vier überlieferte Fassungen existieren, von verschiedenen Kopisten, teilweise unvollständig, dass der Leipziger Stadtrat Karfreitagsmusik verbot, die Johannespassion dann in der unbequemen Nikolaikirche aufgeführt wurde, 1724 war das, und erst ein Jahr später in der Thomaskirche, wofür Bach das Werk überarbeitete. Richtig aufregend wird es, wenn die Musik in ihre Schichten zerlegt wird, diese einzeln zu hören sind, wodurch man ein Klangbild des auch grafischen Kunstwerks der Partitur erhält. Der Beginn: Generalbass, tiefes g, g-Moll, darüber Akkorde ohne Auflösung, gemeint ist, ohne Erlösung, der Viervierteltakt verweist auf die irdische Welt, darüber kreisende Streicherfiguren und schließlich, ganz oben, die Flöten und Oboen. Hört man deren Stimme ohne den Rest, fallen die harmonischen Abenteuer Bachs noch stärker auf, die kleine Sekunde, der Tritonus - man glaubt, Charles Ives' "Unanswered Question zu hören.

Die DVD der Johannespassion zeigt die Aufführung, die Folkert Uhde 2015 im Rahmen der Internationalen Orgelwoche in der Nürnberger St.-Lorenz-Kirche inszeniert hat, streng doppelchörig und mit musikalischem Personal in Alltagskleidung. Auf der DVD der Matthäuspassion wird die Aufnahme der Musik aus dem Herkulessaal mit Passionsdarstellungen aus der Alten Pinakothek angereichert. Alles ist fabelhaft gut musiziert, die Solisten sind handverlesen, als Orchester fungiert das Bach-versierte Concerto Köln, die Leitung hat bei allen Aufnahmen der damalige Chef des BR-Chors, Peter Dijkstra inne. Interessant übrigens: Die CD-Aufnahme der Johannespassion aus dem Herkulessaal klingt viel packender, dramatischer als die spirituellere aus der Kirche. Vielleicht hört man auch einfach den Raum mit, diesen herrlichen, gotischen Kirchenraum, der nun zumindest die Erinnerung an Aufführungen des Werks evoziert, als man diese Musik noch an Orten hören konnte, wo die hingehört und man innerlich mitwirkte.

Gerade haben der BR-Chor und sein derzeitiger Leiter, Howard Arman, das Programm der kommenden Saison vorgestellt, in welcher der Chor sein 75-jähriges Bestehen feiert. Älter ist Arvo Pärt, der wird 85 und Arman gratuliert ihm musikalisch. Peter Dijkstra kommt für ein Konzert zurück und präsentiert "72 Angels" für Chor und Saxofonquartett von Lera Auerbach, an dessen Entstehung er maßgeblich beteiligt war. In Kooperation mit der musica viva wird Simons Rattle das Ligeti-Requiem aufführen. Und der Chor reist: zum Richard-Strauss-Festival, nach Breslau, Salzburg und Baden-Baden, wo er auf die Berliner Philharmoniker und Kirill Petrenko trifft.