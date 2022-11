Von Dirk Wagner

Als wären sich die "Stereo-Sisters" Anoushka und Anina Doinet nicht sicher, ob ihr Versuch gelingt, sich dem Werk des großen David Bowie mit deutschsprachigen Übersetzungen zu nähern, bezeichnen sie ihr neues Stück "Bowie Deutsch" im Untertitel als Experiment. Im Münchner Metropoltheater gelingt ihnen dieses Experiment dann allerdings als formvollendete Mischung aus Videokunst, Performance und Gesang. Wobei die verschwisterten Sängerinnen Bowies Werk hier nicht nur ins Deutsche übersetzen. Solche sprachlichen Übersetzungen hatte dieser im Übrigen schon selbst versucht, sei es mit der deutschen Texteinlassung im Hit "Heroes" oder sei es in seinem Frühwerk, wo Songs wie "Lieb Mich Bis Dienstag" durchaus mit dem deutschen Schlagermarkt geflirtet hatten.

Mit Unterstützung des Videokünstlers Massimo Fiorito und der Choreografin Katja Wachter übersetzen Anouschka und Anina Doinet Bowies Songs aber auch spannend ins Visuelle. Sie lassen den Klang also Licht werden, um daraus abermals einen neuen Klang zu schöpfen. Dafür haben vor allem Dominik Schäfer alias Enik, aber auch die Musiker Thomas Burlefinger, Hans von Chelius und Daniel Scheffels Bowies Musik neu aufbereitet. Als Playback werden die zum Teil sogar provokant witzigen Neuschöpfungen der Bowie-Hits zugespielt, derweil die Sängerinnen auf der Bühne vor einer Videoleinwand jene Songs auf wechselnden Instrumenten begleiten: auf einem Akkordeon, einem Omnichord, auf Saxofonen und auf einem Theremin.

Doch ihre eigentlichen Instrumente sind die Gesangsstimmen der Schwestern, denen es damit gelingt, auch sperrige Texte in den vorgegebenen Melodien zu fassen. Auf Deutsch ein fünfsilbiges "Veränderungen" zu singen, ist schließlich eine andere Herausforderung als das originale, gerade mal zweisilbige "Changes". Tatsächlich sind Bowies Texte aber auch im Original sperrig und fordernd. So gesehen unterstreichen die Übersetzungen der Doinet-Schwestern auch nur die ob ihrer Poptauglichkeit der Musik oft übersehene Wortgewalt in Bowies Werk. Und schon verwandeln sich die Sängerinnen in Schauspielerinnen, die nunmehr Bowies Texte regelrecht inszenieren.

So gesehen ist der Bowie-Abend im Metropoltheater eine Aneinanderreihung von kleinen Schauspielminiaturen, die den ob seiner vielen optischen und musikalischen Veränderungen auch als Chamäleon beschriebenen Popstar sehr unterschiedlich auf- und be-greifen. Wie jenes Chamäleon verschwinden so auch die Stereo Sisters in Bowies Werk, für das sie, ganz in Weiß gekleidet, auch mal selbst zur Videoleinwand werden. Bowies Sohn Duncan Jones hat deren Live-Performance persönlich genehmigt. Seinem Vater hätte das gefallen!

Bowie Deutsch, noch Fr., 4.November, 19.30 Uhr, Metropoltheater