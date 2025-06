20 Jahre NSU-Mord in München

Zwei Jahrzehnte nach dem rechtsterroristischen Mord und dem Totalversagen der Ermittler bleiben viele Fragen offen. Woher kannten die NSU-Täter den Schlüsselladen des Opfers? Hatten sie Helfer in München? Die Spuren ins Neonazi-Milieu der Stadt sind unübersehbar.

Von Martin Bernstein

Es ist der 15. Juni 2005, ein Mittwoch, kurz vor 19 Uhr. In seinem erst zwei Wochen zuvor eröffneten Schlüsseldienst an der Münchner Trappentreustraße, direkt neben der viel befahrenen Donnersbergerbrücke, steht Theodoros Boulgarides, 41, hinter dem Tresen. Zwei Männer betreten den Laden. Einer hält eine Plastiktüte in der Hand. Darunter versteckt ist eine Pistole vom Typ Ceska 83. Der Mann eröffnet das Feuer.