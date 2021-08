Von Barbara Hordych

Detailansicht öffnen Der Geist und sein Medium: Der bayerische Metzgermeister (Hans Stadlbauer, rechts) und der kongolesische Asylbewerber Alpha (Derek Nowak). (Foto: Alvise Predieri)

Für den konservativen Münchner Metzgermeister Franz Maisacher ist bereits ein Rosenheimer Ausländer. Ausgerechnet er muss nun erleben, dass seine Tochter Zita in der Metzgerei einen Asylbewerber aus dem Kongo die heiligen Weißwürste notgedrungen schwarz erarbeiten lässt. Denn seit ihr Vater mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus kam, ist sie auf die Hilfe von Alpha angewiesen, um die finanziell angeschlagene Traditionsmetzgerei am Laufen zu halten. Allerdings schätzen es weder ihr Vater noch die Dörfler, wenn ihr neuer Weißwurstmetzger ein Schwarzafrikaner ist. Keine Frage also: Alpha muss weg.

Mit "Wer hat Angst vorm weißen Mann" hat in der Komödie im Bayerischen Hof am Mittwoch, 18. August, ein Stück Premiere, das sich mit rassistischen Klischees auseinandersetzt. In Dominique Lorenz' Adaption der erfolgreichen Filmkomödie von Wolfgang Murnberger spielen Hans Stadlbauer und Joanna Semmelrogge das Vater-Tochter-Duo, Derek Nowak ist in der Rolle des Asylbewerbers zu sehen. Weitere Verwandte und Dörfler werden von Christiane Rücker, Thomas Stegherr, Julia Uttendorfer und Benedikt Zimmermann verkörpert, die Regie hat René Heinersdorff übernommen.

Und natürlich kommt alles anders als geplant: Durch einen Schicksalsschlag, der hier ein Stromschlag ist, werden Franz und Alpha aneinander gekettet. Er stirbt - und ist fortan als Geist auf ein Medium angewiesen. Alpha ist jedoch der Einzige, der ihn sehen, verstehen - und bei der Rettung seines Lebenswerks, der Metzgerei, helfen kann.

Wer hat Angst vorm weißen Mann, Mi., 18. Aug., 19.30 Uhr; bis So., 12. Sep., Komödie im Bayerischen Hof, Promenadeplatz 6, Telefon 29160530, Infos unter www.komoedie-muenchen.de