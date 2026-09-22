Auf einer Bank im Schmuckhof des Botanischen Gartens. Das Licht ist jetzt besonders weich, von einer melancholischen Klarheit. Denn man weiß, bald wird sich alles verändern. „Der dunkle Herbst kehrt ein, voll Frucht und Fülle, vergilbter Glanz von schönen Sommertagen.“ Trakl hat das geschrieben, der Meister der herbstlichen Poesie. Liest eigentlich noch jemand Trakl? Wohl eher Rilke, den kennen sogar die Tiktoker, hört man. „Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.“

Ja, der Sommer war sehr groß. Vor allem heiß und pulvertrocken. Anruf bei Andreas Gröger, dem stellvertretenden Direktor und Oberkonservator des Botanischen Gartens. Wie ist man hier durch die Hitzeperiode gekommen? Wo doch in Münchens Gärten das Gießen und Bewässern zeitlich eingeschränkt war, und sogar der Fischbrunnen am Marienplatz nicht mehr plätscherte.

„Für uns war das natürlich auch eine Herausforderung“, berichtet Gröger. Doch sei der Botanische Garten gut gewappnet. Wie der Nachbar, der Nymphenburger Schlosspark mit seinen Wasserwegen, werde auch das Freiland aus dem Würmkanal versorgt. Da gäbe es eine direkte Überleitung. Dieses Wasser ist allerdings von unterschiedlicher Qualität und gänzlich ungeeignet für die empfindlichen Gewächshauskulturen. Für sie, so Gröger, gebe es gefiltertes Regenwasser, das in Zisternen unter den Gewächshäusern aufgefangen wird. „Nur wenn es nicht mehr geht, in Ausnahmefällen, würden wir auf Stadtwasser zurückgreifen“, sagt er und fügt an: „Dieser Sommer 2026 wird kein Einzelphänomen bleiben.“

Spätsommer-Endspurt

Spektakuläre Herbstfärbung: Nach der Hitzeperiode gibt es auch im Botanischen Garten Gewinner und Verlierer unter den Bäumen. Foto: Max Winkler/Botanischer Garten

Die Natur ist also nicht nur dem Wandel der Jahreszeiten unterworfen, auch der Klimawandel hat und wird Spuren hinterlassen auf diesem 21,2 Hektar großen Gelände. Rund 16 240 Arten und Unterarten werden hier kultiviert. „Wir werden uns in unserer Sammlung verändern müssen“, sagt Gröger voraus.

Dahlien-Pracht: Weil die Blumen keinen Frost mögen, wandern ihre Knollen nun bald in den Überwinterungskeller. Foto: Franz Höck/Botanischer Garten

„An Zäunen lehnen Astern, die verstarben. Und Sonnenblumen schwärzlich und verwittert …“ Auch wenn es allen Grund gibt, sich angesichts solcher Aussichten einer Traklschen Melancholie hinzugeben: Ein Rundgang durch den Botanischen Garten, gerade im Frühherbst, kann eine geradezu therapeutische Wirkung entfalten. Und Wissen vermitteln.

Die Dahlien im Schmuckhof beispielsweise, noch stehen sie üppigst da, mit ihrer spektakulären Farbpalette und dramatischer Formenvielfalt, mit geheimnisvollen Namen wie „Karma Choc“ oder „Peaches and Cream“. An die 30 000 Dahliensorten soll es weltweit geben. Die Heimat der Blume liegt in Mexiko; als koloniales Mitbringsel-Raubgut kam auch sie nach Europa. Wer ihre Pracht hier noch genießen will, muss sich sputen. Die Schönheiten, die mindestens sechs Stunden Sonne pro Tag brauchen, mögen keinen Frost. Am 28. September werden die Knollen ausgegraben und in den Überwinterungskeller gebracht. Sie machen dann Platz für 40 000 Zwiebeln, vorwiegend von Tulpen, Narzissen und Hyazinthen, die nun gesetzt werden müssen. Ehe die Dahlien im kommenden Jahr nach den Eisheiligen wieder in die Erde dürfen.

Die Mini-Äpfel „Malus Bacca“, auch „Butterball" genannt, sind eine Nahrungsquelle für Vögel. Foto: privat

Der Schmuckhof mit seinen bunten Majolika-Papageien aus der Nymphenburger Porzellanmanufaktur als Wächterfiguren ist wohl für die meisten der jährlich über 350 000 Besucher Ausgangspunkt für ihre Gartenerkundung. Wenn irgend möglich aber sollte man jetzt eine fröhliche Ziellosigkeit feiern, den Genius Loci auf sich wirken lassen, die Düfte und die Kühle genießen, die selbst jetzt noch wohltut. Man sollte sich treiben lassen auf geraden und verschlungenen Wegen, abbiegen und verharren. Den Schildern folgen oder sie tunlichst ignorieren. Sich ein bisserl verirren, das kann sehr anregend sein.

Denn zu bewundern gibt es hier vieles. Kein Paradies-, eher ein Weltgarten präsentiert sich, mit Wild- und Kulturpflanzen aus verschiedenen Klimagebieten. Man wandert vorbei am „Gewimperten Kreuzlabkraut“, „Klebrigem Salbei“, Tollkirschen und Apfelquitten, baumhohem Bambus, bestaunt die Farn-Schlucht oder das Mammutblatt, das aussieht wie ein Riesen-Rhabarber. Der Weg führt durch Feuchtgebiete, in denen es schlammig unter den Füßen wird. Wer den Hügel des Alpinums besteigt, lernt Pflanzenbewohner der Karpaten, der Heiden Cornwalls oder der Himalaja-Region kennen. Auch hier schafft der Klimawandel zunehmend Probleme, weil es im Winter keine verlässliche Schneedecke mehr gibt. Aktuell behilft man sich laut Andreas Gröger mit Vliesabdeckungen.

Exoten im Beet

Kennen die meisten nur aus der Dose oder dem Glas: Kichererbsen im Nutzpflanzengarten. Foto: Diana Geier

Da sitzt ein dicker Wirsingkopf, in dessen Blätter gefräßige Raupen Löcher getuckert haben. „So, so, auch hier“, mag da der Münchner Hobbygärtner genugtuend feststellen. Dann aber fällt der Blick auf eine Glycine max, eine Sojabohnenpflanze, die im Garten daheim eher selten anzutreffen ist.

„Artischocke bis Zitronengras – Exoten auf Bayerns Feldern“ ist der Titel der Erntedank-Sonderausstellung, die vom 26. September bis 4. Oktober im Botanischen Garten zu sehen ist. Erinnert wird daran, dass die meisten unserer Kulturpflanzen von Wildformen abstammen, deren Ursprung außerhalb Mitteleuropas liegt. Und dass erst mit der Kolonialisierung Amerikas neue Arten wie Tomaten, Kartoffeln, Mais, Tabak und Kürbis auch hier heimisch wurden. Und nun? Die Klimaveränderungen führen dazu, dass auch auf Bayerns Äckern „Exoten“ wie Soja, Artischocken, Chia, Ingwer oder Kichererbsen gedeihen, die noch vor Jahrzehnten kaum eine Chance gehabt hätten.

Koloniale Vergangenheit

Luftaufnahme vom Botanischen Garten München aus dem Jahr 1930. Foto: Botanischer Garten München

Ein Schild kündigt eine Führung an, Treffpunkt vor dem Eingang der Gewächshäuser. „Botanik für alle – Kolonialgeschichte tropischer Nutzpflanzen“. Andreas Gröger wird wieder selbst mit Besuchern unterwegs sein. Botanische Gärten sind nicht nur Schatzkammern der Vielfalt, sondern auch Lern- und Forschungsorte. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert waren die Palmenhäuser und Parkanlagen, etwa der Londoner Kew Gardens, vor allem auch Schaufenster und Drehscheiben eines kolonialen Imperialismus. Von „Biopiraterie“ ist die Rede, die auch schon die Niederlande zu einer führenden Handelsmacht hatte werden lassen.

Der Münchner Botanische Garten spielt laut Gröger hier, „Gott sei Dank“, eine eher kleine Rolle, schon allein weil die deutsche Kolonialgeschichte eine vergleichsweise kurze gewesen sei. Das mag auch mit der speziellen Geschichte des Münchner Gartenreichs zu tun haben, seiner Verlegung vom alten Standort am Stachus nach Nymphenburg, mit der offiziellen Einweihung dort im Jahr 1914. Und doch, so betont Gröger, behandle er das Thema bei seinen Führungen „sehr offensiv“. In die Zukunft gerichtet. „Wie sieht heute unser Verhältnis zu den Ursprungsländern aus?“ Eine Frage, mit der sich längst alle im Verband Botanischer Gärten e. V. (VBG) organisierten Standorte auseinandersetzen.

Gröger berichtet von Kooperationsprojekten, aktuell vor allem mit Kamerun, wo man zusammen mit Wissenschaftlern vor Ort die botanische Vielfalt des Landes erforscht. Was die Besucher des Münchner Gartens davon mitbekommen? Am Ende des Wasserpflanzenhauses befindet sich ein weiteres, kleines Gewächshaus, das Kamerun-Haus. Hier sind Pflanzen aus West- und Zentralafrika zu sehen. Ein weiteres Westafrika-Beet ist im Schaubereich gerade im Entstehen.

Die Gewächshäuser

Es wird stachelig: Im großen Kakteenhaus beginnt der Rundgang durch die Schauhäuser. Foto: Stephan Rumpf

Wenn es überhaupt einen Ort gibt, an dem man es sogar ein klein wenig genießt, wenn die Brillengläser beschlagen, dann sind es diese Schaugewächshäuser im Botanischen Garten. Warm, feucht, zuweilen aber auch trocken und gar ein wenig kühl ist es, je nach den Bedürfnissen ihrer Bewohner, in den drei großen zentralen Hallen, von denen sich elf kleinere Gewächshäuser und der Grüne Saal abzweigen. Da gibt es Regenwald-, Sumpf- und Wüstenbewohner. Wie ein Canyon gestaltet ist etwa das Mexikohaus mit seinen großen Säulen- und Kandelaber-Kakteen. Im Orchideenhaus warnt ein Schild vor freilaufenden Schildkröten, die aber wohl lieber in den Schaubecken planschen.

Nur noch kurze Zeit zu bestaunen: die Riesenseerosen-Art „Victoria amazonica“. Foto: privat

Die Superstars in diesem Pflanzenkosmos aber bewohnen das Victoriahaus. Neben Lotosblumen und herabhängenden, fleischfressenden Kannenpflanzen sind hier die „Victoria amazonica“ und „Victoria cruziana“ anzutreffen. So lautet der botanische Name der Riesenseerosen-Arten, die im großen Becken eindrucksvoll auf der Wasseroberfläche liegen. Die kreisrunden Blätter können einen Durchmesser von zwei Metern und mehr erreichen. Man möchte es kaum glauben, wenn Andreas Gröger erzählt, dass diese Riesen jedes Jahr im Dezember aus einem winzigen Samen gezogen werden. Auch sie sind nur noch eine kurze Weile zu bewundern. Am 5. Oktober wird das Victoriahaus für die Wintermonate umgebaut. Das Wasser wird abgelassen, und Pflanzen, die den Sommer im Freien verbracht haben, aber keinen Frost vertragen, ziehen für die Überwinterung hier ein.

Die Schmetterlinge kommen

Als Puppen kommen sie an im Wasserpflanzenhaus, nach nur wenigen Tagen aber kann man Exemplare wie diesen Himmelsfalter dort in der Sonderausstellung „Tropische Schmetterlinge“ frei herumflatternd erleben. Foto: Jakob Berr

Nur im Winter zu bestaunen sind hingegen die tropischen Schmetterlinge, die dann wieder im Wasserpflanzenhaus (Haus 4 der Schaugewächshäuser) umherflattern. Mehr als 50 Arten. Wer öfter kommt, kann ihren gesamten kurzen Lebenszyklus beobachten, vom Ei über die Raupe, dann die Verpuppung bis zum sogenannten Imago, wenn die Falter ihre Flügel geöffnet haben. Kein Wunder, dass diese Wesen, die aus Costa Rica und den Philippinen stammen, verlässlich sehr viele Menschen anlocken. Da aber der Platz im Wasserpflanzenhaus begrenzt ist, gibt es für die Falter-Schau vom 12. Dezember 2026 bis 7. März 2027 spezielle Zeitfenster-Tickets.

Kunst im Grünen Saal

„Iris Hollandica“ aus der Serie „Remember them!“, zu sehen in Cornelia Webers Fotoaustellung „Toward the Light“ im Grünen Saal. Foto: Cornelia Weber

Eine, die vor mehr als drei Jahrhunderten die wundersame Verwandlung von Raupen, aber auch die Pflanzenwelt studierte, war die Naturforscherin und Malerin Maria Sibylla Merian, die sich sogar zu gefährlichen Forschungsreisen nach Südamerika aufmachte. An ihre filigranen Blumen- und Pflanzendarstellungen erinnert die großartige Ausstellung „Toward the Light“ mit Fotografien von Cornelia Weber, die die Blumen, mit denen sie arbeitet, im eigenen Garten heranzieht. Die Schau ist noch bis 18. Oktober im Grünen Saal der Schaugewächshäuser zu sehen.

Iggy, Pop und die anderen

Keine idealen Quartiergäste für ein Gewächshaus: Der Botanische Garten will keine Tierauffangstation sein. Besucher erinnern sich noch an die Leguane Iggy, Pop (Foto) und Bulli. Foto: Alessandra Schellnegger

Als die Leguane Iggy, Pop und Bulli ins Orchideenhaus einzogen, war das ein Tauschgeschäft mit der Reptilienauffangstation in der Kaulbachstraße, die dem Botanischen Garten im Gegenzug 24 Schmuckschildkröten abnahm. Doch das ist lange her, die Tiere sind mittlerweile gestorben. Weil es aber immer wieder vorkommt, dass Besucher Tiere aussetzen, verweist der Botanische Garten auf die Reptilienauffangstation oder den Tierschutzverein München. Und wie steht es mit Hunden als Gäste? Angeleint im Freiland darf man sie gerne mitbringen. Die Gewächshäuser sind allerdings tabu.



Ein Oleanderbaum, der zu groß geworden ist. Auch andere „Mitbringsel“ oder Gaben muss der Botanische Garten ablehnen. Als wissenschaftliche Einrichtung sei man „ausschließlich an Pflanzenmaterial botanischer Arten interessiert, deren Herkunft wissenschaftlich belegt und dokumentiert ist“.

Für die Pause nach einem langen Spaziergang bietet sich das Café des Botanischen Gartens an. Foto: Max Winkler/ Botanischer Garten

Seine Brotzeit mitbringen, die Picknickdecke auf einer Wiese ausrollen. Erlaubt? Jein: Eine Jausepause einlegen, gerne, aber auf einer der zahlreichen Sitzbänke und Sitzgelegenheiten. Auf den artenreichen Wiesen ist ein Betreten zum Schutz von trittempfindlichen Pflanzen hingegen nicht gestattet. Ein absolutes No-Go zudem: Grillen. Erklärt sich von selbst. Doch warum nicht den langen Spaziergang ausklingen lassen im Café des Botanischen Gartens?

Botanischer Garten München, Informationen unter https://botmuc.snsb.de